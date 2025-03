Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Falscher Wasserwerker erbeutet Schmuck - VORSICHT

Viersen-Ummer (ots)

Am Montag, 17. März, wurde eine ältere Dame gegen 13:45 Uhr in der Straße "Junkershütte" von einem falschen Wasserwerker betrogen. Ein Unbekannter klingelte bei ihr und gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Er behauptete, aufgrund von Arbeiten im Nachbarhaus müsse er den Wasserdruck in ihrem Haus überprüfen. Gemeinsam gingen sie ins Badezimmer, wo der Mann das Wasser an der Badewanne aufdrehte und sie bat, die Handbrause festzuhalten, während er den Druck in der Küche prüfen wollte. Nach etwa 10 Minuten bemerkte die Dame, dass es sich um einen Betrug handeln könnte. Sie drehte das Wasser ab und stellte fest, dass Schmuck aus ihrem Schmuckkästchen gestohlen wurde. Von dem unbekannten gab es keine Spur mehr. Der Mann war ca. 180-185 cm groß, kräftig, hatte kurze dunkle Haare, keinen Bart und trug einen blauen Overall. Er sprach akzentfrei Deutsch. Haben Sie am Montag zur genannten Zeit eine verdächtige Beobachtung rund um die Straße "Junkershütte" gemacht? Dann melden Sie Ihre Hinweise der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. Die Polizei appelliert an alle, keine unangekündigten Handwerker ins Haus zu lassen. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn jemand behauptet, zu Reparaturarbeiten oder Überprüfungen vorbeizukommen. Falls ein Handwerker unangekündigt an Ihrer Tür klingelt, rufen Sie sofort die Polizei. Zur zusätzlichen Sicherheit empfiehlt sich, die Haustür mit einem Vorhängeschloss zu versehen. Dies erschwert es Unbekannten, schnell in Ihre Wohnung oder Ihr Haus zu gelangen. Betrüger nutzen häufig den Moment Überrumpelung, um in Ihr Haus zu kommen. Ein einfaches Vorhängeschloss kann hier eine wirksame Präventionsmaßnahme darstellen, um Ihr Zuhause sicherer zu machen. /jk (273)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell