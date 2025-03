Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Rollerfahrer mit zahlreichen Verstößen

Nettetal-Lobberich (ots)

Einen guten Riecher hat am späten Sonntagabend ein Streifenteam der Polizei Viersen bewiesen, als es sich in Lobberich entschied, zwei Rollerfahrer zu kontrollieren. Die beiden standen an der Kreuzung Freiheitsstraße/Breyeller Straße an einer Haltelinie. Als die Beamtin und der Beamte die beiden ansprachen, fuhren sie zunächst auf den Gehweg und machten Anstalten, dort anzuhalten. Als das Streifenteam ausstieg, gab einer der beiden Fahrer Gas und flüchtete. Blaulicht, Martinshorn und Anhaltezeichen konnten ihn nicht dazu bewegen, anzuhalten. Auch der zweite Fahrer verließ später den Ort, an dem er zunächst angehalten hatte. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten Beamte beide Roller aber wieder sehen und erneut zum Anhalten auffordern. Wieder kam einer von beiden der Aufforderung nach, der andere nicht. Diesmal blieb der zweite dort und konnte kontrolliert werden. Bei ihm handelt es sich um einen 19-jährigen Deutschen aus Nettetal. Er gab die Personalien des flüchtigen zweiten Fahrers an. Demnach soll es sich um einen 22-jährigen Deutschen, ebenfalls aus Nettetal, handeln. Der Roller, mit dem er geflüchtet war, gehört dem 19-Jährigen. Bei diesem fanden die Einsatzkräfte auch noch ein Einhandmesser, das nach dem Waffengesetz verboten ist - dafür aber keinen Führerschein. Er muss sich jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen der Tatsache, dass er dem 22-Jährigen, der ebenfalls keinen Führerschein besitzt, seinen Roller überlassen hat, verantworten. Gegen den flüchtigen 22-Jährigen fertigten die Einsatzkräfte eine Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Die Ermittlungen dauern an. /hei (272)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell