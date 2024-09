Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von mehreren Kräfträdern - Zeugenaufruf

Marlishausen (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter Zutritt zu einem Grundstück der Kirchheimer Straße in Marlishausen.

Im Weiteren drangen diese gewaltsam in eine Garage ein und entwendeten aus dieser eine Simson S51 in braunmetallic (mit Sportauspuff), eine Simson Schwalbe in braun, sowie eine Motocross-Maschine Suzuki RMZ250 in gelb. Die Maschinen haben einen Wert von schätzungsweise 4.500 Euro. Nennenswerter Sachschaden entstand nicht. Vermutlich wurden die Krafträder vom Grundstück geschoben und anschließend auf unbekannte Art und Weise abtransportiert.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0253705/2024 entgegen. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell