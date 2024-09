LPI-GTH: Warnung vor diebischen Bettlern - Zeugenaufruf

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - Am Samstagmittag befuhr ein 32jähriger Bosnier mit seinem Pkw Peugeot den Parkplatz eines Autohauses Am Tonteich in Ilmenau. Beim Wenden beschädigte dieser einen geparkten Gebrauchtwagen. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Anschlißend verließ der Mann den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. ...

