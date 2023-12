Polizei Düsseldorf

POL-D: Zeugen gesucht! - Paketbote überfallen - Gesamtes Fahrzeug ausgeräumt - 24-Jähriger verletzt ins Krankenhaus

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Dienstag, 19. Dezember 2023, 10:25 Uhr - Tatort: Düsseldorf Bilk - Stümpellstraße 4 (Zwischen Schloßmannstraße und Virchowstraße)

Nach dem brutalen Überfall auf einen 24-jährigen Paketfahrer gestern Vormittag in Bilk ermittelt das Raubkommissariat der Düsseldorfer Polizei (KK 13) auf Hochtouren. Die unbekannten Täter hatten den Angestellten geschlagen und anschließend sein komplettes Fahrzeug ausgeräumt und die Pakete umgeladen. Nach den etwa 30 bis 35 Jahre alten Männern wird gefahndet.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der 24-jährige Fahrer gerade damit beschäftigt, Pakete aus seinem Fahrzeug zu holen, um dieses auszuliefern. In diesem Moment hielt ein Transporter hinter dem Zustellerfahrzeug an. Unvermittelt bekam der Paketbote von einem Unbekannten einen Schlag ins Gesicht. In der Folge stürzte der Geschädigte zunächst in den Laderaum. Anschließend wurde der junge Mann aufgefordert, sich nach vorne zu setzen. Eingeschüchtert musste der 24-Jährige mit ansehen, wie die Täter sämtliche Pakete aus dem Zustellerfahrzeug in den Transporter umluden. Anschließend flüchteten die Männer mit ihrem weißen Fahrzeug vom Tatort. Der Geschädigte musste zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Der erste Täter war etwa 30 bis 35 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er hatte kurze schwarze Haare, einen kurzen Vollbart sowie eine kräftige und stabile Statur. Er war bekleidet mit einer weißen Jogginghose und einem dunklen Oberteil.

Die anderen Täter waren ebenfalls 30 bis 35 Jahre alt und circa 1,85 bis 1,90 Meter groß. Sie hatten längere schwarze Haare, langer Vollbart. Beide waren dunkel gekleidet (mindestens einer mit Jogginghose).

Hinweise von Zeugen werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 unter Telefon 0211 - 870-0.

