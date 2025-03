POL-VIE: Einbruch in Firma - Büroräume durchwühlt, Tresor entwendet

Schwalmtal-Hehler (ots) - Zwischen Montag, 17. März, 19:20 Uhr und Dienstag, 18. März, 08:55 Uhr wurde in ein Gartenmöbelgeschäft in der Straße "Hehler" eingebrochen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zutritt ins Objektinnere und entwendete eine Geldkassette. Bereits am 10. Februar wurde in das Gartengeschäft eingebrochen. Haben Sie im ...

mehr