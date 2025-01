Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Autos entwendet - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Dorsten

An der Falkenstraße wurde ein grauer Mazda CX-5 i gestohlen. Das Auto mit amtlichen Kennzeichen aus dem Kreis Recklinghausen (RE) wurde im Zeitraum vom 23.01. (21:30 Uhr) bis 24.01. (07:30 Uhr) entwendet. Das Fahrzeug weist am Heck eine Beschädigung auf, die mit Panzertape überklebt wurde. Die Fahrzeugschlüssel befinden sich noch bei der rechtmäßigen Besitzerin.

Herten

In der Nacht zu Freitag (24.01.) entwendeten bislang unbekannte Täter einen weißen Mercedes AMG mit RE-Kennzeichen vom Abstellplatz eines Wohnhauses am Mettersdorfer Weg. Das Fahrzeug verfügt über die Funktion "Keyless go". Beide Schlüssel befinden sich noch bei dem rechtmäßigen Besitzer.

Marl

In der Nacht zu Freitag wurde ein weißer Hyundai Ioniq 5 vom Ovelheider Weg entwendet. Das Fahrzeug befand sich zuvor auf einem Stellplatz vor dem Einfamilienhaus. Von hier wurde es zwischen 22:20 Uhr und 09:30 Uhr durch bislang unbekannte Täter gestohlen. Das Auto verfügt über ein amtliches Kennzeichen aus dem Kreis Recklinghausen (RE). Beide Fahrzeugschlüssel befinden sich noch beim rechtmäßigen Besitzer.

Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei unter der Tel. 0800/2361 111 entgegen.

