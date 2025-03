Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 5.000 Euro Schaden bei Unfallflucht am Auedamm: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Südstadt:

Einen erheblichen Schaden an einem geparkten schwarzen Opel Insignia hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am gestrigen Donnerstag am Kasseler Auedamm angerichtet. Der Pkw hatte in der Zeit zwischen 17:00 und 19:40 Uhr in einer Parklücke nahe der Blumeninsel Siebenbergen gestanden. In diesem Zeitraum wollte der unbekannte Fahrer vermutlich rechts neben dem Opel ein- oder ausparken und stieß dabei gegen dessen rechte Fahrzeugseite. Da der Verursacher anschließend von der Unfallstelle flüchtete, ohne sich um den Schaden in Höhe von 5.000 Euro zu kümmern, wenden sich die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

