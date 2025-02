Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Vorbeifahren Auto gestreift

Kaiserslautern (ots)

Aufmerksame Passanten beobachteten am Montagvormittag eine Unfallflucht in der Innenstadt und meldeten diese der Polizei. Nach den Angaben der Zeugen, wollte ein Dacia Duster gegen 10 Uhr von der Schneidmühlgasse nach rechts in die Pariser Straße einbiegen. Hierbei stieß er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW UP und es entstand Sachschaden von mehr als 1.000 Euro. Die Ermittlungen bezüglich des Unfallverursachers dauern an. |kfa

