POL-PPWP: In Kryptowährungen investiert - und verloren

Lauterecken (Kreis Kusel) (ots) - Die Polizei ermittelt gegen eine 26-Jährige wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Die Beamten werfen der Frau vor, in der Nacht zum Sonntag in einem Mehrfamilienhaus einen 46-Jährigen mit einem Messer am Hals verletzt zu haben. Die stark blutende Wunde musste medizinisch behandelt werden. Die Verletzung erwiesen sich nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen nicht als lebensbedrohlich, so dass der Mann das Krankenhaus ...

