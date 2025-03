Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei weiße Audi A6 in Espenau gestohlen; ein Fahrzeug in Thüringen aufgefunden: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Espenau (Landkreis Kassel):

Unbekannte Autodiebe haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in Espenau zwei weiße Audi A6 im Gesamtwert von rund 60.000 Euro gestohlen. Beide Fälle dürften auf das Konto ein und derselben Tätergruppe gehen. Eines der Fahrzeuge wurde am frühen Samstagmorgen auf der A 38 in Thüringen aufgefunden, von den Dieben fehlte zu diesem Zeitpunkt bereits jede Spur. Die mit den weiteren Ermittlungen zu den Kfz-Diebstählen betrauten Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen.

Zunächst hatte sich am Samstagmorgen der Besitzer eines weißen Audi A6 Allroad Quattro bei der Polizei gemeldet, nachdem er den Diebstahl seines in der Rundstraße abgestellten Fahrzeugs festgestellt hatte. Von dem Pkw, Baujahr 2015, und den professionell agierenden Autodieben fehlt bislang jede Spur.

Aufgefunden wurde hingegen das zweite in der Nacht in Espenau gestohlene Fahrzeug, das in der Straße "An der Kirche" abgestellt war. Warum die Autodiebe den weißen Audi A6 Avant auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn 38 bei Breitenworbis stehenließen, ist bislang nicht geklärt. Der sieben Jahre alte Pkw wurde durch die Thüringer Polizei für die Spurensicherung sichergestellt.

Wer in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Espenau gesehen hat und den Ermittlern des K 21/22 Täterhinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

