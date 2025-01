Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall mit zwei verletzten Personen

Lingenfeld (ots)

Am Freitagmittag (03.01.2025) kam es gegen 13:30 Uhr zwischen Lingenfeld und Germersheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 41-jähriger LKW-Fahrer wollte von der Ausfahrt Lingenfeld-Süd der B9 nach links in Richtung Lingenfeld abbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 84-jährigen Dacia-Fahrer, der die K31 von Lingenfeld in Fahrtrichtung Germersheim befuhr. Durch den Zusammenstoß mit dem LKW prallte der Dacia frontal auf einen auf der Linksabbiegerspur zur B9 wartenden LKW. Der Fahrer des Dacia sowie seine 75-jährige Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr beseitigt. Der LKW-Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

