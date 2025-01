Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Haftbefehlsvollstreckung nach Unfall

Germersheim (ots)

Am Freitagmorgen (03.01.2025) gegen 07:30 Uhr meldete sich eine Verkehrsteilnehmerin bei der Polizei, da sie in der Marktstraße in Germersheim an einem geparkten Fahrzeug einen Außenspiegel touchiert hat. Bei der Überprüfung des geparkten Fahrzeugs konnte festgestellt werden, dass die Kennzeichen aufgrund eines fehlenden Versicherungsschutzes zur Entstempelung ausgeschrieben waren. Der Halter muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Gegen 13:30 Uhr erschien der 29-jährige Cousin des Fahrzeughalters bei der Polizeiinspektion Germersheim, um sich über die weitere Vorgehensweise bezüglich der Schadensregulierung zu erkundigen. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser aufgrund drei offener Haftbefehle zur Fahndung ausgeschrieben war. Den mittleren dreistelligen Betrag konnte er begleichen.

