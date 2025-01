Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall im Rötzweg- Polizei bittet um Hinweise

Bad Bergzabern (ots)

Am Freitag, den 03. Januar 2025, kam es im Zeitraum zwischen 14:50 Uhr und 20:40 Uhr zu einem Unfall im Rötzweg in Bad Bergzabern. Ein Gast eines Freizeitbades parkte seinen grauen Ford Focus (Baden-Badener Zulassung) am Straßenrand. Als der Fahrzeughalter nach seinem Besuch im Bad zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Auto im Bereich des vorderen linken Kotflügels beschädigt worden war. An der betroffenen Stelle waren eine Delle sowie Kratzspuren in einer Höhe von etwa 30 bis 80 cm zu erkennen.

Besonders auffällig war, dass der Fahrzeughalter an der beschädigten Stelle rote Farbanhaftungen entdeckte. Aufgrund dieses Hinweises wird davon ausgegangen, dass der Unfallverursacher ein rotes Fahrzeug fährt und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Die Polizei Bad Bergzabern bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat den Vorfall im Rötzweg zwischen 14:50 Uhr und 20:40 Uhr beobachtet oder kann Angaben zum möglicherweise beteiligten roten Fahrzeug machen?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06343 9334-0 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell