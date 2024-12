Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Ermittlungen nach Bedrohung

Baden-Baden (ots)

Nach einer mutmaßlichen Bedrohung am Donnerstagmittag, haben die Beamten des Polizeireviers Bühl die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 12:20 Uhr soll ein städtischer Mitarbeiter in der Verlängerung des Eichbühnweges mit Arbeiten beschäftigt gewesen sein, als es zum Zusammentreffen mit einem Senior kam. Dieser, offenbar im Unmut über die Arbeiten des Mannes an den Straßeneinläufen, soll daraufhin die Örtlichkeit kurz verlassen haben und mit einer Waffe in der Hand zurückgekehrt sein. Hierauf entfernte sich der Bauhof-Mitarbeiter und die Polizei wurde alarmiert. In der Folge konnten die Ermittler den Tatverdächtigen an seiner Wohnanschrift ermitteln und feststellen. Hierbei konnten zwei mit Platzpatronen geladene Schusswaffen sichergestellt werden. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz.

/rs

