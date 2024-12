Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Vorfahrt missachtet

Appenweier (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es an der Auffahrt B28/B3 in Appenweier zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Ermittlungen soll ein 85-jähriger Renault-Fahrer, von Appenweier kommend, beim Linksabbiegen die Vorfahrt einer entgegenkommenden Peugeot-Fahrerin missachtet haben. Gegen 17:40 Uhr kam es offenbar zum Zusammenstoß, wodurch beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Glücklicherweise wurde aber niemand verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 21.000 Euro. /em

