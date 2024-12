POL-OG: Ottersweier - Person unter Fahrzeug eingeklemmt

Schutterwald (ots) - In einer Asylunterkunft in der Straße "Drei Linden" kam es am Donnerstag zu wechselseitigen handfesten Streitigkeiten. Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei palästinensische Bewohner kurz vor 17 Uhr offenbar wegen eines aufgebrochenen Spints ins Streit geraten sein. Ein 36-Jähriger soll bei dem Disput mit einem Schlüssel auf einen 25-Jährigen eingestochen haben. Der verletzte Mann wurde mit einem ...

