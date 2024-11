Polizei Hagen

POL-HA: Bilanz zum Fahndungs- und Kontrolltag der Polizei Hagen

Hagen (ots)

Am Mittwoch (27.11.) führt die Hagener Polizei einen Fahndungs- und Kontrolltag durch. Der Fokus lag auf der Bekämpfung der Eigentumskriminalität sowie der Bekämpfung der Hauptunfallursachen durch konsequentes Verfolgen von Verstößen. Zivile sowie uniformierte Beamte kontrollierten 98 Fahrzeuge sowie 136 Personen. Dabei stellten die Einsatzkräfte 46 Verkehrsverstöße fest und ahndeten diese. In zwei Fällen fertigten die Polizisten aufgrund von Verstößen gegen die Ladungssicherung Anzeigen.

Die Kontrollen fanden unter anderem am Berliner Platz, in der Feithstraße/Lützowstraße, an der Bahnhofshinterfahrung und in der Kölner Straße statt. In Letzterer stoppten Polizisten gegen 10.30 Uhr einen 31-jährigen Hagener, der ohne Fahrerlaubnis unterwegs war und bei dem der Verdacht besteht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit einem Opel gefahren zu sein. Der Mann gab an, dass er am Vorabend Cannabis konsumiert habe. Er sei davon ausgegangen, dass der Wirkstoff durch seinen Körper bereits abgebaut worden sei. Der 31-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Ihm ist es untersagt, Kraftfahrzeuge im Straßenverkehr zu führen. Er erhielt eine Strafanzeige.

Polizeibeamte trafen darüber hinaus einen 25 Jahre alten Mann an, der eine Strafanzeige aufgrund des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln erhielt. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten die Drogen. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

