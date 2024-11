Polizei Hagen

POL-HA: Aggressiver Hagener leistet Widerstand und bedroht Polizisten

Hagen-Mitte (ots)

Im Bereich der Innenstadt leistete ein 37-Jähriger am Mittwoch (27.11.) nach einer häuslichen Gewalt Widerstand gegen die Polizei. Gegen 18.15 Uhr traf eine Streifenwagenbesatzung auf den Mann und seine Partnerin. Er war verbal aggressiv und augenscheinlich alkoholisiert. Seine Lebensgefährtin schilderte den Polizisten, dass der Hagener sie mehrfach als "Schlampe" beleidigt habe während eines Streits und damit gedroht habe, sie umzubringen. Er habe auch angefangen nach einem Messer zu suchen. Die Hagenerin konnte ihren Partner jedoch davon abhalten, verständigte im Anschluss die Polizei und versteckte sich im Badezimmer. Der 37-Jährige habe jedoch in der Wohnung der Hagenerin eine Tür beschädigt.

Als die Beamten den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten sowie zur Ausnüchterung in Gewahrsam nahmen und ihn zum Streifenwagen brachten, sperrte er sich immer wieder. Er wollte sich mehrfach aus dem Griff der Beamten lösen und begann, die Einsatzkräfte provokativ anzusprechen, zu beleidigen und zu bedrohen. Er bezeichnete die Beamten dabei als "Schlampen" und äußerte immer wieder an die Polizisten gerichtet "Ich werde dich ficken, du Schlampe". Während der Fahrt zum Gewahrsam wollte der 37-Jährige mehrfach nach den Händen eines Polizisten greifen und riss an dessen Hose. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Widerstand, Beleidigung auf sexueller Grundlage, Bedrohung sowie Sachbeschädigung. (arn)

