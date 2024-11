Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Kleintransporter nachverzollt/Strafverfahren eingeleitet

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Augsburg/Schwaben (ots)

Vor Kurzem haben Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Augsburg einen Kleintransporter der Marke Mercedes-Benz mit britischer Zulassung am Grenztunnel Füssen kontrolliert.

Der britische Fahrer gab an, aus dem Urlaub in Italien zurückzureisen. Der in Großbritannien zugelassene Transporter werde von ihm in Deutschland genutzt. Bei der Durchsicht der Dokumente stellten die Zollbeamten fest, dass der Fahrer seit über 20 Jahren mit seiner Familie in Deutschland lebt.

Einen Nachweis über die Verzollung des Fahrzeugs konnte er nicht vorlegen.

Da der Kleintransporter vorschriftwidrig eingeführt wurde, erhoben die Beamten Einfuhrabgaben in Höhe von über 1.800 Euro nach und leiteten gegen den Fahrer ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung ein.

Weitere Informationen zu den Aufgaben des Zolls finden Sie unter www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Augsburg, übermittelt durch news aktuell