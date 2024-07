Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland

Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten - 28. KW 2024

Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 08.07.2024, bis Sonntag, 14.07.2024, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Montag, 08.07.2024

- Lisdorf B 269 neu - Peppenkum, L 101 - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis

Dienstag, 09.07.2024

- Saarbrücken - L112, Bildstock - B 51 zwischen Saarbrücken und Kleinblittersdorf

Mittwoch, 10.07.2024

- BAB 1 zwischen AS Tholey und AS Illingen - Illingen - BAB 6 zwischen Landesgrenze Frankreich und AS St.Ingbert-West

Donnerstag, 11.07.2024

- BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig - Riegelsberg - BAB 623 zwischen AD Friedrichsthal und AS Saarbrücken-Ludwigsberg

Freitag, 12.07.2024

- Saarbrücken - B 41 zwischen Neunkirchen und Nohfelden - BAB 8 zwischen AS Neunkirchen-Kohlhof und Landesgrenze Rheinland-Pfalz

Samstag, 13.07.2024

- Merzig - L 269 neu

Sonntag, 14.07.2024

- BAB 62 zwischen AD Nonnweiler und Landesgrenze Rheinland-Pfalz - B 406 zwischen Nennig und Oberleuken

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell