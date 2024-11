Polizei Hagen

POL-HA: Streit zwischen Autofahrern eskaliert - Angriff mit Pfefferspray

Hagen-Vorhalle (ots)

Ein Streit zwischen zwei Autofahrern endete am Mittwochmorgen (27.11.2024) in Vorhalle mit einem Angriff mit Pfefferspray. Ein 32-jähriger Mann fuhr gegen 05.20 Uhr mit seinem PKW über die Becheltestraße. Nach eigenen Angaben betätigte er die Lichthupe, um dem vor ihm fahrenden 40-Jährigen zu signalisieren, dass dieser zu langsam unterwegs war. Der 40-Jährige hielt daraufhin an, stieg aus und ging zur Fahrertür des 32-Jährigen. Es entstand eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, in deren Verlauf der 40-Jähirge ein Pfefferspray hervorholte und damit dem 32-Jährigen ins Gesicht sprühte. Der Angegriffene wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der Mann, der das Pfefferspray eingesetzt hatte, wurde bei dem Streit leicht verletzt und suchte anschließend eigenständig einen Arzt auf. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. (sen)

