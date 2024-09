Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bei Auffahrunfall verletzt

Kalteneber (ots)

Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Landstraße 1006 bei Kalteneber ein Auffahrunfall, bei dem sich eine Person in Folge des Unfalls verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell