Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schaf bei Unfall tödlich verletzt - Unfallfahrer flüchtet

Roßleben (ots)

Am Sonntagabend wurde die Polizei in Artern über entlaufene Schafe von einer Weide bei Roßleben informiert. Als die Beamten vor Ort eintrafen, meldete sich ein Zeuge bei ihnen und berichtete, das ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem der Schafe in der Bottendorfer Straße kollidierte, dieses dabei tödlich verletzt und sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernte. Das verendete Tier konnte ebenso wie Fahrzeugteile an der Unfallstelle festgestellt werden. Einige Zeit nach dem Unfall meldete sich der 24-jährige Fahrzeugführer, der mit dem Schaf kollidierte, bei der Polizei und zeigte den Verkehrsunfall an.

