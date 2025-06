Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Neue Führung bei der Kinderfeuerwehr der Stadt Arnsberg

Arnsberg, 30. Mai 2025 - Die Kinderfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Arnsberg hat eine neue Leitung: Hauptbrandmeister Sebastian Niggemann wurde offiziell zum neuen Leiter der Kinderfeuerwehr ernannt. Ihm zur Seite steht Oberfeuerwehrfrau Celina Reffelmann als stellvertretende Leiterin. Die Ernennung erfolgte durch die Wehrführung, vertreten durch Branddirektor Dennis Pingel sowie seine Stellvertreter Sascha Ricke und Kai Spiegel. Im Rahmen des "Tages der Ehrenabteilung" würdigten auch schon Dennis Pingel als auch Bürgermeister Ralf Paul Bittner das außerordentliche Engagement und die hervorragende Arbeit innerhalb der Kinderfeuerwehr. Beide betonten die Bedeutung dieser Einrichtung für die Nachwuchsgewinnung im aktiven Feuerwehrdienst. Die Wehrführung sprach allen Ausbilderinnen und Ausbildern ihren herzlichen Dank aus. Ihre hervorragende Arbeit, die sie mit großem Engagement und vollständig ehrenamtlich leisten, verdient höchste Anerkennung. Dem neuen Führungsteam wünschen wir viel Erfolg, gutes Gelingen und stets eine glückliche Hand bei allen Entscheidungen. Die Amtszeit der neuen Leitung beträgt sechs Jahre. Die Kinderfeuerwehr Arnsberg wurde 2016 gegründet und zählt heute rund 150 Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren. Im kommenden Jahr feiert sie ihr zehnjähriges Bestehen - ein Meilenstein, der die erfolgreiche Entwicklung und das große Interesse an der Feuerwehrarbeit unterstreicht.

Die Kinder treffen sich ein- bis zweimal im Monat. Im Mittelpunkt stehen Spiel und Spaß: Gemeinsam wird gebastelt, gespielt und das Feuerwehrhaus sowie die Fahrzeuge und Geräte erkundet. Auch Ausflüge, etwa in Feuerwehrmuseen, sorgen für Abwechslung. Eine technische Ausbildung findet altersbedingt noch nicht statt. Vielmehr lernen die Kinder auf spielerische Weise das richtige Verhalten in Notsituationen - etwa, wie man einen Notruf absetzt. Weitere Themen sind Brandschutzerziehung, Verkehrserziehung, Umweltschutz sowie die Förderung von Teamfähigkeit und sozialer Kompetenz. Mit diesem Konzept leistet die Kinderfeuerwehr einen wichtigen Beitrag zur frühzeitigen Heranführung an das Ehrenamt und zur Stärkung des Gemeinschaftssinns - und sichert damit auch langfristig den Nachwuchs für die Feuerwehr der Stadt Arnsberg. Sollte Ihr Kind Interesse an einem Schnuppertag haben, melden Sie sich gerne bei Ihrer örtlichen Feuerwehr.

