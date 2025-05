Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Ampelmast geprallt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Bei einem Unfall am Montagvormittag (26.05.2025) in der Löffelstraße hat sich eine 66 Jahre alte Frau schwere Verletzungen zugezogen. Ein 23 Jahre alter Mann war mit seinem Mercedes gegen 11.30 Uhr in der Löffelstraße in Richtung Bundesstraße unterwegs, als er auf Höhe der Rubensstraße aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Ampelmasten sowie zwei Straßenpoller stieß. Der Ampelmast knickte um und fiel auf die 66-Jährige, die dadurch schwere Verletzungen erlitt. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Löffelstraße zeitweise in beide Richtungen gesperrt, weshalb es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Der entstandene Schaden beträgt rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell