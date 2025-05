Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Eingangstür und Kellerfenster beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag (24.05.2025) an einem Gebäude am Bruckwiesenweg die Eingangstür und ein Kellerfenster stark beschädigt. Die Täter beschädigten mutmaßlich zwischen 02.00 Uhr und 02.30 Uhr den Glaseinsatz der Tür sowie das Kellerfenster und flüchteten unerkannt, ohne das Gebäude zu betreten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

