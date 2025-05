Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 20-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht zum Montag (26.05.2025) einen 20-Jährigen an der Stauffenbergstraße ausgeraubt. Der 20-Jährige saß gegen Mitternacht auf einer Parkbank am John-Cranko-Weg, als die beiden Männer hinzukamen und gemeinsam mit ihm etwas tranken. Wenig später sind dann alle drei gemeinsam Richtung Stauffenbergstraße gegangen. Dort schlugen und traten die beiden Unbekannten plötzlich auf den 20-Jährigen ein und raubten ihm 150 Euro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Eine Beschreibung der Täter konnte der Ausgeraubte nicht abgeben, eine Fahndung verlief ohne Ergebnis. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell