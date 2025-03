POL-PB: KORREKTUR zu Unfall auf der B64

Paderborn (ots) - (cr) Ein unbekannter Täter brach in der Zeit von Montag, 10. März, bis Mittwoch, 19. März, in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Stadelhof in Paderborn ein. Die Polizei sucht Zeugen. Der Täter gelang vermutlich durch die Haustür in das Wohnhaus, brach im Keller sieben Kellerverschläge auf und durchsuchte diese nach Wertgegenständen. Der Einbrecher konnte unbemerkt ...

