POL-PB: Ein Leichtverletzter bei Abbiegeunfall auf der Warburger Straße

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Abbiegeunfall im Kreuzungsbereich der Warburger Straße mit der Auffahrt zur B64 in Paderborn hat sich ein Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen.

Der 42-jährige Fahrer eines Ford fuhr von der B64 aus kommend als Linksabbieger auf die Warburger Straße in Richtung Paderborn auf. Dabei stieß er mit einem vorfahrtsberechtigten 58-Jährigen zusammen, der in einem Ford Kuga von der Warburger Straße aus nach links auf die B64 in Richtung Höxter auffahren wollte. Der 58-Jährige verletzte sich leicht und wurde vor Ort durch einen Rettungswagen behandelt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro.

