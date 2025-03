POL-PB: Unfall auf der B1 mit zwei Leichtverletzten

Paderborn (ots) - (cr) Ein unbekannter Täter brach am Montag, 17.März, in der Zeit von 10.55 Uhr bis 12.35 Uhr in eine Dachgeschosswohnung ein. Die Wohnung befindet sich in einem kombinierten Geschäfts- und Wohnhaus in der Elsener Straße in Paderborn. Die Polizei sucht Zeugen. Der Täter gelang durch Aufdrücken der defekten Haustür in das Gebäude. Im Dachgeschoss hebelte er die abgeschlossene Wohnungstür auf, ...

mehr