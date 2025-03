Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall auf der B64 - Zwei Personen verletzt

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen auf der B64 haben sich am Donnerstagmorgen zwei Autofahrende Verletzungen zugezogen. Die Strecke zwischen Bad Driburg und Paderborn war im Bereich der Unfallstelle für rund 90 Minuten komplett gesperrt.

Eine 40-jährige Frau war gegen 08.00 Uhr aus Bad Driburg kommend mit einem Hyundai i30 in Richtung Paderborn unterwegs. Aus bislang noch ungeklärter Ursache fuhr sie etwa 400 Meter vor dem Kreuzungsbereich der B64 mit der Straße Am Henkelberge auf einen Mercedes Sprinter auf. Dessen 26-jähriger Fahrer hatte in dem Bereich gehalten, da sich an der Ampel im Kreuzungsbereich ein Rückstau gebildet hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Sprinter des 26-Jährigen noch auf den VW Crafter eines 46-Jährigen vor ihm geschoben.

Die Frau verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste durch die Feuerwehr aus dem Hyundai befreit werden. Sie wurde per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Auch ein 47-jähriger Beifahrer im Sprinter kam leichtverletzt ins Krankenhaus. Der Hyundai und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei leitete den Verkehr zunächst an der Unfallstelle vorbei. Im Verlauf der Bergungsmaßnahmen wurde die Strecke dann für rund 90 Minuten komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell