POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 28 in Ganderkesee

Delmenhorst (ots) - Bereits am Montag, 27. Januar 2025, hat eine bisher unbekannte Person durch Zusammenstöße auf einem Parkplatz in Hundsmühlen hohen Sachschaden verursacht. Die Polizei sucht nach Zeugen. Zunächst meldeten sich am Dienstag, 28. Januar 2025, die Betreiber eines Kiosks in der Hunoldstraße, nachdem am Vortag (Montag, 27. Januar 2025), zwischen 07:45 ...

mehr