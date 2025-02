Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfälle mit hohem Schaden in Hundsmühlen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bereits am Montag, 27. Januar 2025, hat eine bisher unbekannte Person durch Zusammenstöße auf einem Parkplatz in Hundsmühlen hohen Sachschaden verursacht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zunächst meldeten sich am Dienstag, 28. Januar 2025, die Betreiber eines Kiosks in der Hunoldstraße, nachdem am Vortag (Montag, 27. Januar 2025), zwischen 07:45 und 08:00 Uhr, durch einen rangierenden Pkw mit Anhänger Schilder am Gebäude beschädigt wurden. Ein Zeuge hatte einer Mitarbeiterin des Kiosks gegenüber angegeben, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Geländewagen, möglicherweise einer G-Klasse von Mercedes, gehandelt hat. Die Schäden an der Werbetafel wurden auf ungefähr 1.000 Euro beziffert.

Am Donnerstag, 06. Februar 2025, suchte ein weiterer Geschädigter die Polizei in Wardenburg auf und gab zu Protokoll, dass auch sein Pkw am Montag, 27. Januar 2025, auf dem Parkplatz des Kiosks beschädigt worden ist. An seinem Mercedes entstanden Schäden in Höhe von 4.000 Euro.

Zu vermuten ist, dass beide Schäden durch ein- und denselben Verursacher hervorgerufen wurden. Die Polizei sucht nun nach dem Zeugen, der sich bereits im Kiosk als Augenzeuge zu erkennen gegeben hatte. Es soll sich um einen Mann mit grauem Hund gehandelt haben. Auch weitere Zeugen werden gebeten, unter 04407/71635-0 Kontakt mit der Polizei in Wardenburg aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell