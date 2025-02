Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Stark alkoholisierter Autofahrer in Sandkrug kontrolliert

Delmenhorst (ots)

Ein Zeuge hat die Polizei am Donnerstag, 06. Februar 2025, gegen 00:30 Uhr, verständigt, nachdem ihm in Sandkrug ein offenbar stark alkoholisierter Autofahrer aufgefallen war.

Der Zeuge hielt sich an der SB-Tankstelle in der Theodor-Heuss-Straße auf, als ein SUV auf das Gelände gefahren kam. Der Fahrer stieg aus und ging torkelnd um das Auto. Ebenso unsicher setzte er sich auch wieder in das Auto und setzte die Fahrt in Richtung Sandkrug fort. Im Ortskern konnte die verständigte Polizei den Fahrer kontrollieren. Vom 43-jährigen Mann aus der Gemeinde Hatten ging erheblicher Alkoholgeruch aus, mit der Durchführung eines Alkoholtests war er nicht einverstanden.

Die Polizei leitete ein Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ein, ordnete die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmte den Führerschein des 43-Jährigen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell