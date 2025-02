POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ganderkesee +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Ein Zeuge hat die Polizei am Donnerstag, 06. Februar 2025, gegen 00:30 Uhr, verständigt, nachdem ihm in Sandkrug ein offenbar stark alkoholisierter Autofahrer aufgefallen war. Der Zeuge hielt sich an der SB-Tankstelle in der Theodor-Heuss-Straße auf, als ein SUV auf das Gelände gefahren kam. Der Fahrer stieg aus und ging torkelnd um das Auto. ...

