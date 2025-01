Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 05.01.2025

Wohnhauseinbruch in Stuhr-Heiligenrode

In der Zeit vom 31.12.24 - 04.01.25 wurde in ein Bauernhaus in der Straße Am Bruchdamm in Stuhr-Heiligenrode eingebrochen. Im Haus wurden mehrere Schränke durchsucht. Ob und was genau gestohlen wurde, kann zur Zeit noch nicht gesagt werden, da die Bewohner ortsabwesend waren. An einem Fenster entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Asendorf - Brand einer Lagerscheune

Am Sonntag, 05.01.2025, ist es gegen 03 Uhr nachts zu einem Brand einer Lagerscheune mit angrenzendem Einfamilienhaus in der Straße 'Essener Berg' gekommen. Ein Übergriff der Flammen auf das Einfamilienhaus konnte durch schnell eingreifende Einsatzkräfte der Feuerwehr verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 350.000 Euro geschätzt.

Syke - Versuchter Wohnungseinbruch

Im Zeitraum vom 15.12.2024 bis 04.01.2025 haben bislang unbekannte Täter gewaltsam versucht, in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Berliner Straße einzubrechen. Den Tätern gelang es jedoch nicht, in die Wohnung einzudringen. Etwaige Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizei in Syke zu richten (Tel.: 04242/9690).

Diepholz - Einbruch in Wohnhaus

Am Samstag, 04.01.2025, kam es im Zeitraum von 14:40 Uhr bis 17:30 Uhr, in der Von-Galen-Straße, zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Bungalow und entwendeten Bargeld. Die Täter wurden bei der Tatausführung mutmaßlich gestört und flüchteten abschließend in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Diepholz unter der Rufnummer 05441-9710 zu melden.

Lembruch - Trunkenheitsfahrt

Am gestrigen Abend, 04.01.2025, um 23:10 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Mann aus Diepholz mit seinem Pkw die Diepholzer Straße in Lembruch. Während einer durchgeführten Verkehrskontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest bestätigte dies mit einem Ergebnis oberhalb des zulässigen Grenzwertes. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

