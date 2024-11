Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Frontalzusammenstoß auf der Hohenhewenstraße (21.11.2024)

Singen (ots)

Blechschaden im fünfstelligen Bereich und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Hohenhewenstraße am Donnerstagnachmittag. Ein 87-Jähriger fuhr mit einem Ford Fiesta auf der Hohenhewenstraße in Richtung Beethovenstraße. Dabei geriet er mit seinem Wagen kurz nach der Kreuzung zur Richard-Wagner-Straße auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Citroen Jumper eines 64-Jährigen zusammen. Durch die Kollision entstand an dem Ford ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro, am Citroen in Höhe von etwa 10.000 Euro.

