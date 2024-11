Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - Mann nach Einbruch in Baumarkt vorläufig festgenommen (20.11.2024)

Tuttlingen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch ist ein Mann in den außengelegenen Bereich eines Baumarktes in der Dornierstraße eingebrochen.

Nachdem der Alarm des Geschäfts auslöste, trafen die Einsatzkräfte bei der Durchsuchung im Bereich des Gartencenters auf einen 39-jährigen Mann und nahmen ihn vorläufig fest. Bei der anschließenden Überprüfung seines Wagens, an dem gefälschte Kennzeichen angebracht waren, fanden die Beamten diverse Werkzeuge und weitere Gegenstände auf, deren Herkunft noch unklar ist. Die Polizei beschlagnahmte das Auto und ließ es abschleppen. Aufgrund des Verdachts weiterer Straftaten wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil vom Amtsgericht Rottweil ein Durchsuchungsbeschluss erlassen. Die Wohnung des Mannes wurde durchsucht.

Die Ermittlungen dauern an. Da die Voraussetzungen für den Erlass eines Haftbefehls nicht gegeben waren, wurde die vorläufige Festnahme aufgehoben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell