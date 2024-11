Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gebäudebrand

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Ein Wohnhaus in der Straße "Zum Wolfstal geriet gestern Abend, gegen 20.45 Uhr in Brand. In dem Gebäude befanden sich zu diesem Zeitpunkt vier Personen, welche durch die Feuerwehr gerettet wurden (w/56, w/38, w/15, w/9). Alle Vier wurden durch Rauchgas leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte das Feuer, der entstandene Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. (jd)

