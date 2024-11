POL-GF: Nachtrag zur Pressemeldung "Schwerer Verkehrsunfall"

Gifhorn (ots) - Bereits am Ende des Monats Oktober kam es in Gifhorn zu einem Verkehrsunfall, zu dem die Polizei den Geschädigten sucht. Am 30.10.2024, gegen 11:00 Uhr, wollte ein 93-Jähriger mit seinem Volkswagen Polo von der Allerstraße nach rechts in die Oldaustraße biegen. Dabei kam er zu weit nach links und stieß mit einem Lkw zusammen, der nach bisherigen Erkenntnissen an der roten Ampel im Einmündungsbereich ...

