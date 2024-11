Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geschädigter eines Unfalls gesucht

Gifhorn (ots)

Bereits am Ende des Monats Oktober kam es in Gifhorn zu einem Verkehrsunfall, zu dem die Polizei den Geschädigten sucht. Am 30.10.2024, gegen 11:00 Uhr, wollte ein 93-Jähriger mit seinem Volkswagen Polo von der Allerstraße nach rechts in die Oldaustraße biegen. Dabei kam er zu weit nach links und stieß mit einem Lkw zusammen, der nach bisherigen Erkenntnissen an der roten Ampel im Einmündungsbereich der Oldaustraße zum Schillerplatz wartete. Aufgrund des starken Verkehrs zu diesem Zeitpunkt fuhr der 93-Jährige zunächst weiter, konnte nach dem Wenden den Lkw jedoch nicht mehr antreffen. Dieser soll in Rosa oder einem blassen Orange lackiert gewesen sein.

Die Ermittlungen zum Unfall führt die Polizei Gifhorn; Hinweise zum Lkw werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell