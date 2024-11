Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn ermittelt nach einer gefährlichen Körperverletzung, hierfür werden Zeugen gesucht. Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge, kam ein 36-Jähriger am 31.10.2024, gegen 22:31 Uhr am Bahnhof Gifhorn (Süd) an. Vom Bahnsteig begab er sich zu den Bushaltestellen. Vor einem wartenden Bus der Linie 100 wurde er von einem ihm unbekannten Mann in arabischer Sprache angesprochen. Anschließend wurde er von dem Unbekannten gestoßen und mehrfach geschlagen. An der Attacke schlossen sich etwa zehn weitere junge Männer an, die am bzw. im Bus warteten. Durch die Schläge wurde der 36-Jährige verletzt.

Die Ermittlungen hierzu führt der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn. Es werden Zeugen der Tat gesucht. Der Mann der zuerst zugeschlagen hatte, wurde als etwa 18-20 Jahre alt beschrieben. Er sei circa 180 cm groß und schlank. Er hatte kurzes, dunkles, lockiges Haar und sprach Arabisch. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans, einem hellen Oberteil und einer Gürteltasche. Hinweise nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell