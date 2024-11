Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: schwere Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

B248 Ortseingang Barwedel (ots)

Gegen 07:45 Uhr befuhr ein 38-jähriger Fahrer eines Transporters aus Wolfenbüttel die B248 aus Richtung Jembke kommend, in Richtung Barwedel. Unweit des Ortseinganges kommt er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidiert in der Folge mit einem Lkw mit Auflieger. Der 47-jährige litauische Lkw Fahrer verletzt sich durch die Kollision leicht und wird zur Überprüfung ins Klinikum verbracht. Für den 38-jährigen Wolfenbütteler kommt jede Hilfe zu spät, bei ihm kann am Unfallort nur noch der Tod festgestellt werden. Die Unfallstelle ist für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Weyhausen, Tappenbeck, Barwedel und Jembke waren zur Unterstützung mit 25 Kameraden vor Ort.

