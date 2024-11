Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Schwerer Verkehrsunfall

Kreisstraße 4 (ots)

Auf der Kreisstraße 4, zwischen Teichgut und Groß Oesingen, kam es am heutigen Morgen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei Wesendorf fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Volvo XC 90 in Richtung Groß Oesingen. In Höhe des Abzweigs nach Wickeloh kam ihm gegen 07:00 Uhr ein Volkswagen T-Cross entgegen. Dessen 50-jähriger Fahrer geriet mit seinem Fahrzeug aus bislang unbekannten Gründen auf die Spur des Volvos. Der 45-Jährige versuchte noch, auszuweichen und stieß dabei gegen die rechte Leitplanke. Es kam schließlich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im jeweils seitlichen Frontbereich. Infolgedessen kam der Volkswagen von der Straße ab und stieß mit der linken Seite gegen einen Baum; auf dem Dach liegend, kam das Fahrzeug schließlich zum Stillstand. Die beiden Männer, jeweils alleinige Fahrzeuginsassen, wurden verletzt. Während der 45-Jährige schwer verletzt ins Klinikum Wittingen eingeliefert wurde, musste der 50-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Klinikum Gifhorn transportiert werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Ein Ersthelfer kam auf den Unfall zu und fuhr dabei über ein Fahrzeugteil, hierdurch wurde sein Skoda Fabia leicht beschädigt. Neben Polizei und Rettungsdienst wurde auch die Freiwillige Feuerwehr zum Unfallort alarmiert. Die Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.

