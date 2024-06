Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Auto überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 21.06.2024, gegen 06:20 Uhr, hat sich auf der K 6582 zwischen Jestetten und Altenburg ein Auto überschlagen. Kurz vor dem Grenzübergang war der 36-jährige Autofahrer auf der nassen Straße gegen die Bordsteinkante geraten. In der Folge geriet das Auto nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich an einem Hang. Der Pkw wurde zurück auf die Straße geschleudert und blieb auf der Fahrerseite liegen. Der leicht verletzte Fahrer konnte sich selbstständig befreien. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Schweizer Klinik gebracht. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

