Tuttlingen (ots) - In der Nacht auf Mittwoch ist ein Mann in den außengelegenen Bereich eines Baumarktes in der Dornierstraße eingebrochen. Nachdem der Alarm des Geschäfts auslöste, trafen die Einsatzkräfte bei der Durchsuchung im Bereich des Gartencenters auf einen 39-jährigen Mann und nahmen ihn vorläufig ...

