Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Schwerer Verkehrsunfall ---

Diepholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 6 im Bereich Dille ist am heutigen Freitagnachmittag gegen 15.10 Uhr ein 76-jähriger Pkw-Fahrer schwer verletzt worden.

Der 76-jährige Fahrer befuhr mit seinem Pkw und Anhänger die B 6 in Richtung Nienburg. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er während der Fahrt über die Straßenmitte und kollidierte mit einem Lkw im Gegenverkehr. Anschließend schleuderte der Pkw von der Straße in den Seitenraum. Der Fahrer war zwar nicht eingeklemmt, wurde aber aufgrund seiner Verletzungen von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen. Er wurde anschließend vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die 38-jährige Lkw-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen und abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge für ca. zwei Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell