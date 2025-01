Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 04.01.2025

Verkehrsunfall mit 9.000.- EUR Schaden

Am Freitagmorgen, gg. 8:00 h, kam es in Weyhe-Kirchweyhe, in der Straße Am Kuhzaun, zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Weyher befuhr mit seinem Renault die Straße Am Kuhzaun. Als er an einer Reihe geparkter Pkw vorbeifahren will, kommt ihm ein anderer Pkw entgegen. Beim Versuch, dem Pkw auszuweichen, fährt er zuweit nach rechts und stößt dabei gegen einen anderen Renault, der durch den Anprall auf ein drittes Fahrzeug geschoben wird. Es wurde bei dem Unfall niemand verletzt, allerdings entstand ein Schaden von ca. 9.000.-EUR. Der Unfallverursacher wurde abgeschleppt.

Verkehrsunfall mit über 10.000,-EUR Schaden Am Freitagnachmittag, gg. 14:35 h, befuhr eine 79-jährige Weyherin mit ihrem Mercedes in Weyhe den Weberweg. Aus bislang unbekannten Gründen verliert die Seniorin die Kontrolle über ihren Pkw und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stößt sie nacheinander mit einem Begrenzungspfahl, einem Blumenkübel und dann mit einem Stützpfeiler zusammen. Die Fahrerin wird leicht verletzt; es entsteht ein Schaden von über 10.000.-EUR

Borstel - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Sonntag, 04.01.2025, um 04:21 Uhr, kontrollierten Beamten des PK Sulingen auf der Sulinger Straße in Borstel einen 19-jährigen Fahrzeugführer aus dem Raum Nienburg, der augenscheinlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test bestätigte die Vermutung, der Atemalkoholwert betrug 1,5 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Zudem wurde der Führerschein des 19-jährigen beschlagnahmt.

