POL-S: Aufmerksamer Nachbar vertreibt Einbrecher - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Sonntagabend (25.05.2025) versucht, in ein Einfamilienhaus an der Clara-Zetkin-Straße einzubrechen. Der Unbekannte hebelte kurz vor 22.00 Uhr ein Küchenfenster auf und flüchtete zunächst. Als er wenig später zurückkehrte, um über das aufgebrochene Fenster in das Haus einzusteigen, beobachtete ihn der Zeuge, der durch den Lärm auf den Einbrecher aufmerksam geworden war. Nachdem der Nachbar den Täter angesprochen hatte, flüchtete dieser durch den Garten in Richtung eines Spielplatzes. Der Einbrecher ist etwa 170 bis 180 Zentimeter groß und hat eine schlanke Figur. Er trug eine dunkle Jogginghose, eine dunkle Kapuzenjacke sowie eine weiße Baseballmütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

